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Фотошпионам удалось запечатлеть на камеру интерьер внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Соответствующие снимки появились в соцсети «Инстаграм».

Новые фото подтвердили информацию о том, что новинка будет оснащена «парящим» сенсорным экраном, установленным на центральной консоли, а также измененным 3-спицевым рулевым колесом, иными дефлекторами и другим блоком управления климатической системой. Можно также заметить, что задние пассажиры смогут воспользоваться большими планшетами, установленными на спинках передних кресел.

В салоне также останется дисковод, несмотря на тот факт, что многие пользователи уже давно перестали слушать музыку на дисках, предпочитая цифровой формат. Предыдущие фото внедорожника показали, что Land Cruiser 300 сохранит элементы прошлой модели, а также получит другую оптику, бамперы и решетку радиатора.

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  • 23.05.2021
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