Вакцины применяются для гуманитарных целей, но препарат Moderna, который был признан лучшим в мире средством для профилактики коронавируса, для них совершенно не подходит из-за слишком высокой цены, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он отметил, что подобные конкурсы должны проводиться совсем по другому принципу. Так, российская вакцина «Спутник V» могла бы побороться за награды, так как ее может по доступной стоимости получить государство, которое никогда не сможет самостоятельно производить лекарства от коронавируса.

Вакцина Moderna победила российский «Спутник V» и англо-шведскую AstraZeneca в номинации «Лучшая вакцина от Covid». Каким образом формировались номинации на конкурсе и каким образом определялся победитель, пока неизвестно.

Ранее Александр Гинцбург, возглавляющий НИЦ им. Гамалеи, заявил, что победа вакцины Moderna обошлась производителю в сто миллиардов долларов.