На страницах научного издания Journal of Comparative Physiology было обнародовано ранее неопубликованное письмо физика Альберта Эйнштейна, посвященного сверхчувствам птиц и пчел.

В нем известный ученый рассуждает о сенсорных возможностях данных созданий, указывая на то, что в будущем могут возникнуть новые теории на этот счет. Журналисты отмечают, что Эйнштейн был прав, так как на данный момент времени многие исследователи изучают пчел и птиц, пытаясь узнать, как именно им удается настолько хорошо ориентироваться в пространстве.

В журнале отмечают, что данное письмо принадлежало Джудит Дэвис. Оно было адресовано ее покойному супругу Глину, который занимался исследованиями в области радиолокационных технологий. Видимо Эйнштейн посчитал, что данная информация может заинтересовать его коллегу.