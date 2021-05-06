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Израильские исследователи смогли найти морское существо, обладающее невероятными регенеративными способностями.

Морские биологи назвали новое создание Polycarpa mytiligera. Оно относится к классу асцидий, представители которого отличаются высокой способностью к регенерации. Однако новый вид превосходит их всех в этом плане. Ученые отметили, что после разрезания этого существа каждая его часть начала формировать отдельный организм.

Данные создания были найдены на коралловом рифе Эйлатского залива. Обнаружить их крайне тяжело, так как они прекрасно маскируются под обычные камни. Асцидии являются довольно примитивными существами при сравнении с млекопитающими. Они выглядят как небольшой мешочек, имеющий два сифона, через которые пропускается морская вода.

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  • Анна
  • 04.05.2021
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