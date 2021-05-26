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Международная команда исследователей выяснила, что с приближением старости организму становится все труднее прийти в порядок после стрессовой ситуации.

Согласно словам специалистов, человек в возрасте сорока лет может полностью восстановиться после стресса примерно за 14 дней, а в возрасте восьмидесяти лет – за 45 дней. Петр Федичев, глава организации Gero, отметил, что люди полностью теряют возможность к восстановлению через 120-150 лет.

Данная научная работа показывает, почему при увеличении средней продолжительности жизни людей не повышается максимальная продолжительность. Поэтому одного только лечения от заболеваний недостаточно, чтобы продлить человеческую жизнь – необходимо также остановить сам процесс старения.

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