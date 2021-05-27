Соединенные Штаты активно разрабатывают гиперзвуковое оружие, однако у России уже есть средство противодействия таким ракетам. Новые комплексы С-500 «Прометей» способны поражать такие цели на расстоянии до 600 километров.

Военный эксперт Дмитрий Корнев заявляет, что до «Прометея» в мире не существовало систем ПВО, способных справляться с уничтожением гиперзвуковых ракет. Все дело в том, что для их перехвата противоракета должна иметь высокую скорость и способность к маневрированию с серьезными перегрузками.

Кроме того, боеприпас необходимо оснащать дорогостоящей системой лазерного наведения. С-500 полностью отвечает всем этим требованиям.

Новый российский ЗРК может атаковать также крылатые и баллистические ракеты, самолеты и низколетящие компактные беспилотные аппараты.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил об окончании испытаний комплекса С-500 «Прометей». Теперь, по словам главы государства, начнется передача ЗРС в войска.