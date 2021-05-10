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Документы, необходимые для сертификации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, представлены не в полном объеме, поэтому процедура затягивается, заявили представители немецкого Минздрава. Они также отметили, что сообщить сейчас дату окончания регистрации препарата не представляется возможным.

Напомним, что ранее Германия заявляла, что скорее всего не будет покупать российскую вакцину «Спутник V», так как чтобы поставить ее в ФРГ, России придется уменьшить объемы поставок препарата в Индию.

РФПИ и НИЦ им. Гамалеи опровергли эту информацию. Они заявили, что могут выполнить поставку вакцины в требуемом объеме и в оговоренные сроки. Причем для этого не придется жертвовать интересами других стран, препарата хватит на всех.

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