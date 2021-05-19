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Публикация в немецком издании Welt о русской Арктике вызвала ажиотаж в Германии. Читатели возмутились желанием России захватить в свои руки большую часть северного региона и «выставить барьеры» для других государств.

По статьей появился целый ряд откровенно русофобских заявлений. Так, один из них написал, что Россия и так имеет самую огромную в мире территорию. Но при этом она еще и претендует на Арктику.

«Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда всё станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу», – помечтал читатель.

«Что вы там сказали? Арктика принадлежит России? Не на этой планете», – самоуверенно заявил другой.

Впрочем, нашлись в Германии и адекватные комментаторы, которые указали остальным, что Россия имеет все права на арктический регион благодаря Хребту Ломоносова, являющегося частью ее шельфа. И это подтверждено всеми международными нормами.

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