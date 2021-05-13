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Юрий Лямин, военный эксперт, отметил, что существует немалый риск начала масштабного вооруженного конфликта в Израиле уже в самые ближайшие дни.

В последнее время значительно увеличился уровень напряженности между Израилем и Палестиной. Группировка ХАМАС выпустила более тысячи ракет по израильским территориям, а Тель-Авив в ответ начал массированный обстрел сектора Газа, используя свои Военно-воздушные силы. В результате в регионе было уничтожено несколько многоэтажных домов.

По мнению военного аналитика, Израиль вполне может организовать масштабную военную операцию в секторе Газа, задействовав свои сухопутные войска. Многое здесь зависит от длительности новой эскалации. Если через 2-3 дня стороны объявят о перемирии, то конфликт затухнет на некоторое время. В ином случае уже спустя несколько дней израильское командование может решить начать масштабное наступление.

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