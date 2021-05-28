читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые американских университетов Вашингтона и Рокфеллера провели два независимых исследования и пришли к выводу, что у пациентов, выздоровевших от Covid-19, формируется пожизненный иммунитет.

Напомним, что ранее специалисты заявляли обратное. Они утверждали, что иммунитет, который получает человек, переболевший Covid, действует максимум полтора года. После чего вновь возникает угроза заражения коронавирусом.

Несколько независимых американских экспертов уже высказались по поводу «пожизненного иммунитета». Они заявили, что пока он существует лишь на уровне теорий. Также специалисты привели реальные случаи повторного заражения, которые зафиксированы учеными и медиками.

Опровергает теорию и исследование, проведенное в Италии. Которое показало, что некоторые пациенты повторно заражаются примерно через 8–9 месяцев после выздоровления. Однако количество таких больных составило лишь 0,31% от общего числа участников эксперимента.

Вам может понравиться

Немецкие ученые обнаружили связь препарата от коронавируса AstraZeneca с развитием тромбоза

Причиной образования тромбов все-таки являются вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson, а не другие факторы, считают немецкие ученые, проводившие исследование под руководством профессора Рольфа Маршалека. Они выяснили, как именно действует механизм, который

Ученые рассказали о самой опасной мутации коронавируса

Группа исследователей из Германии определила наиболее опасную мутацию COVID-19. Она напомнила, что к образованию новых штаммов приводят изменения на поверхности его белков. Если человек переболел коронасирусной инфекцией или поставил прививку

Обнаружена связь между старением и стрессом

Международная команда исследователей выяснила, что с приближением старости организму становится все труднее прийти в порядок после стрессовой ситуации. Согласно словам специалистов, человек в возрасте сорока лет может полностью восстановиться после
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 28 мая – пасмурно, до 26 °C | Подольск: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 28 мая – небольшая облачность, до 24 °C |