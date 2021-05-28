Ученые американских университетов Вашингтона и Рокфеллера провели два независимых исследования и пришли к выводу, что у пациентов, выздоровевших от Covid-19, формируется пожизненный иммунитет.

Напомним, что ранее специалисты заявляли обратное. Они утверждали, что иммунитет, который получает человек, переболевший Covid, действует максимум полтора года. После чего вновь возникает угроза заражения коронавирусом.

Несколько независимых американских экспертов уже высказались по поводу «пожизненного иммунитета». Они заявили, что пока он существует лишь на уровне теорий. Также специалисты привели реальные случаи повторного заражения, которые зафиксированы учеными и медиками.

Опровергает теорию и исследование, проведенное в Италии. Которое показало, что некоторые пациенты повторно заражаются примерно через 8–9 месяцев после выздоровления. Однако количество таких больных составило лишь 0,31% от общего числа участников эксперимента.