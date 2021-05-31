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Бразильские исследователи определили, что COVID-19 может нарушить работу нервной системы, приводя к проблемам с восприятием пространства у больного.

В рамках проведенного исследования эксперты попросили 49 испытуемых, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме, пройти психологический тест. В итоге 12 добровольцам не удалось выполнить задание комплексной фигуры Рея – Остеррица. К тому же 25 процентов участников эксперимента смогли пройти лишь одну десятую от всех задач.

Хуже всего испытуемые справлялись с тестами, связанными с копированием абстрактных рисунков и необходимостью использовать длительную зрительную память. Специалисты предполагают, что причиной этого стал коронавирус, повредивший нервную систему пациентов. На ее восстановление при этом может уйти несколько месяцев.

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