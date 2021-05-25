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Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет намерены решить проблему недостатка дальнобойной артиллерии для противостояния России и Китаю. Пентагон уже набросал план создания новых подразделений, которые будут вооружены самоходными гаубицами и ракетными системами Precision Strike Missile, рассказывает издание “РИА Новости”

Особое внимание привлекают последние, которые на недавних испытаниях сумели поразить цель на расстоянии 400 километров. Но и это США не считают бог весть каким достижением. В ближайшие пару лет они намерены увеличить дальнобойность комплексов минимум втрое.

Одновременно с этим ведется разработка наиболее амбициозных американских ракет Long-Range Hypersonic Weapon. Пока США не продемонстрировали ничего толкового в сфере гиперзвука, однако проект сухопутного варианта этих боеприпасов впечатляет. Остается лишь дождаться его окончательной реализации, намеченной на 2028–2030 годы.

При этом США заявляют, что подобные дальнобойные комплексы необходимы только для войны с РФ или Китаем. С другими странами и террористами они готовы справляться уже имеющимися на вооружении РСЗО HIMAPS, а также гаубицами M1299 и M109.

Несмотря на то, что США делают успехи в разработке дальнобойной артиллерии, до российского вооружения им все же еще очень далеко. Так, в распоряжении РФ имеются ОТРК «Искандер» с дальностью поражения целей до 500 километров, а также гаубица «Коалиция-СВ», обыгрывающая новейшую M1299 как по дальнобойности, так и по скорострельности. И это даже не гиперзвуковое оружие. Если же говорить только о нем, то у России есть уже испытанные комплексы, а у США все пока ограничивается лишь моделями да прототипами.

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