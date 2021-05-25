Представители космического мониторинга обнаружили резкое увеличение активности на Солнце. В результате сегодня, 25 мая, на Земле начнется мощная магнитная буря, которая продлится 3 дня.

Наиболее активным Солнце было 22 и 23 мая. За эти дни произошло сразу семнадцать вспышек. В рамках некоторых из них в космическое пространство было выброшено солнечное вещество, которое направилось в сторону нашей планеты.

Специалисты отмечают, что выброшенная солнечная материя соприкоснется с Землей уже во вторник в 22:00 по Московскому времени. Ее основная часть достигнет планеты 26 мая примерно в 04:00. В этом время начнется ураган магнитных бурь, который будет продолжаться почти шесть часов.