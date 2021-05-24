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На видеоканале UFO Hunters был размещен ролик, на котором можно увидеть огромный НЛО, сбрасывающий неизвестный груз на поверхность Луны.

На размещенных кадрах показано, как неопознанный летающий объект зависает над Морем холода, а затем сбрасывает загадочный предмет на него. Уфологи смогли точно определить место, заметив на видео кратер Аристарха, диаметр которого составляет сорок километров. При этом НЛО обладал сопоставимыми размерами.

Конспирологи указывают на то, что этот НЛО не был похож на космические аппараты, созданные людьми, так как он смог буквально зависнуть над земным спутником и на него не действовала гравитация. Специалисты надеются, что в будущем люди смогут узнать, что за груз был сброшен на Луну, выполнив пилотируемую экспедицию.

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  • Анна
  • 23.05.2021
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