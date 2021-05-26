Массовая высадка бойцов 82-й американской воздушно-десантной дивизии на учениях Swift Response привела к серьезным травмам. Десять десантников, которые немного растерялись в малоизвестной местности, сперва столкнулись между собой, а затем крайне неудачно приземлились.

Учения проходили на аэродроме в Эстонии, который ранее использовался для морской авиации Балтийского флота СССР. По замыслу, 800 десантников должны были продемонстрировать слаженность действий при одновременной высадке. Однако вместо этого они опозорились перед союзниками по Североатлантическому альянсу.

Портал «ПолитРоссия» сообщает, что три десантника получили переломы нижних конечностей. Еще семи бойцам оказали помощь на месте падения, так как их травмы оказались незначительными.