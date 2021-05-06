Отели Краснодарского края и Крыма отменяют ранние бронирования из-за существенного повышения цен на услуги. Сообщается, что на Крымском полуострове отменено уже 74 процента заявок, а на курортах Кубани – 23 процента. Причем практически в каждой из заявок упоминается не менее 2–3 отдыхающих.

Отели ранее заявляли о повышении цен, связанном с ростом спроса на отдых на Черноморском побережье. Это устраивает далеко не всех туристов. Поэтому те, кто оформлял ранее бронирование номеров в январе-феврале, сейчас отменяют свои заявки.

Представители министерства курортов Крыма уже прокомментировали ситуацию. Они отметили, что отменяют бронирование в основном в семейных гостиницах, частных домах или коттеджных поселках. Подавляющее большинство отелей с этой проблемой не сталкивалось.