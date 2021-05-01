Группа американских физиков выяснила, что молнии приводят к образованию огромного количества молекул оксидантов, очищающих земную атмосферу от различных загрязнений, включая смог.

Исследователи воспользовались специальным воздушным судном NASA под названием DC-8 для изучения молний. Оборудование, установленное на самолете, осуществляло мониторинг не только за самим природным явлением, но и за изменениями в составе воздуха. В результате специалисты заметили, что электрические разряды способствуют значительному увеличению содержания гидропероксил-радикала и гидроксил-радикала.

Речь идет о двух видах оксидантов, очищающих воздух. Проведенные расчеты показали, что они создавались как видимыми молниями, так и весьма слабыми разрядами, которые почти не видны невооруженным взглядом. В результате данные явления приводят к формированию почти 16 процентов этих очищающих химических соединений в атмосфере.