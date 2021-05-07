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Нидерландская исследовательская команда определила, что медоносные пчелы способны обнаруживать COVID-19 в образцах крови, используя свои чувствительные хоботки.

Эксперты смогли разработать новый способ диагностики коронавирусной инфекции у пациентов, используя для этого обычных пчел. Как оказалось, данные насекомые обладают крайне развитым чувством обоняния, поэтому способны «учуять» коронавирусные частицы в крови зараженных людей.

Специалисты отмечают, что их новый метод не только продемонстрировал высокую эффективность, но и требует незначительных трат. Чтобы выявить коронавирус в крови, необходим только ее небольшой образец. На само диагностирование уходит не больше 5-6 секунд. Исследователи собираются в будущем организовать пчелиный комплекс, где смогут дрессировать насекомых в автоматическом режиме.

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