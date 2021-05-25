Успешная разработка гиперзвукового оружия сорвала планы Соединенных Штатов по «уничтожению России», которые были готовы еще в 2018 году, сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Он также рассказал подробности о новой стратегии США, которая реализуется прямо сейчас.

Эксперт заявил, что натовские учения Defender Europe являются очень важной ее частью. Если в 2018-м США были готовы действовать самостоятельно, то теперь они решили призвать на помощь Европу. И вооружить до зубов сразу несколько государств, находящихся в непосредственной близости от российских границ. Маневры же позволяют отрабатывать планы нападения на РФ.

Так, в текущем году легенда учений предусматривает захват силами Альянса Крымского полуострова и Калининградской области. Осуществляется он якобы в ответ на «российскую агрессию», но мы то знаем, что США всегда могут придумать эту самую «агрессию» из ничего, не предоставляя никаких доказательств.