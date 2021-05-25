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Американские исследователи определили, что у переболевших легкой формой коронавируса людей иммунные клетки, способные вырабатывать антитела, сохраняются на протяжении всей жизни.

В рамках проведенного эксперимента 77 добровольцев сдавали образцы крови в течение трех месяцев спустя 3-4 недели после инфицирования. Большинство испытуемых перенесли заболевание в легкой форме и лишь 6 лежали в больнице. Спустя 8 месяцев после заражения у 19 человек были также взяты образцы костного мозга. Еще через 4 месяца 5 из них повторно сдали образцы.

Специалисты определили, что показатель антител в крови резко снизился уже в первые месяцы после выздоровления. Однако клетки, вырабатывающие антитела к COVID-19, впоследствии никуда не исчезли, а переместились в костный мозг, защищая тем самым организм от повторного заражения даже через 11 месяцев.

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