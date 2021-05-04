Граждане России, которые отдыхали на горнолыжном курорте Роза Хутор, обратились в ОНФ с жалобой на резкое повышение цен. Информация дошла до Антимонопольной службы.

ФАС рассмотрела жалобу и направила руководству соответствующее предостережение. Подробности об этом рассказала глава пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

Она сообщила, что Роза Хутор выполняет все предписания ФАС, а также соблюдает законодательство РФ. По ее словам, в туристическом бизнесе вполне нормально регулировать цены в зависимости от спроса. В этом году отдыхающих было много, поэтому стоимость ски-пасса увеличилась.

Выпало много снега, что позволило запустить сноу-парки. Кроме того, на курорте постоянно функционировали подъемники. Из-за этого цена была такой же, как и в высокий сезон. Поэтому она вполне обоснована и никаких нарушений действующего законодательства нет.