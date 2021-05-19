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Андрей Борисенко, космонавт из РФ, отметил, что большинство встреч с НЛО объясняют необычными природными явлениями, однако в некоторых случаях речь может идти об испытаниях нового вооружения.

Экс-летчик американских ВМС Райан Грейвз ранее сообщил, что он и другие пилоты нередко замечали НЛО, пролетавшие над восточным побережьем Соединенных Штатов. Некоторые из них летели против ветра. Бывший военный отметил, что данные объекты являлись либо разведчиками КНР и РФ, либо американской секретной техникой. Он также не исключает сверхъестественный характер этих явлений.

По мнению Борисенко, некоторые из этих объектов действительно могли быть связаны с новым вооружением, однако в большинстве случаях речь идет об известных физических процессах, которые имели необычный вид. Он добавил, что научное объяснение можно дать почти всем подобным явлениям.

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