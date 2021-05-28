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Клиент Сбербанка, пожелавший положить на счет 40 тысяч рублей монетами, столкнулся с целым рядом проблем вплоть до общения с сотрудниками Росгвардии, которую вызвала кассир. Подробности инцидента рассказал глава интернет-площадки «Московский киберспорт» Василий Рябов.

Он поведал, что сперва столкнулся с комиссией, которую банк берет за внесение монет на счет. Причем соответствующие документы, которые подтвердили бы ее наличие, представлены не были.

Также ему предложили вносить по 300 рублей одним платежом, но без комиссии. Клиент согласился, но тут касса внезапно закрылась на 20 минут.

«Потом кассир открыла и вызвала не мой талон, а следующий. Я спросил, почему так? Ответила, что, возможно, я пропустил свою очередь. Я взял еще один талон, кассир это увидела, вышла из кассы, подошла к терминалу выдачи талонов и взяла сама себе талон, зашла в кассу и вызвала сама себя», – сообщает Рябов.

В результате монеты так и не приняли. Вместо этого кассир вызвала росгвардейцев. Те проверили все обстоятельства инцидента, заявили, что банку придется написать объяснительную и ушли. То же самое сделала и кассир, которая просто закрыла кассу.

Позже представители Сбербанка позвонили клиенту и пообещали все же принять монеты. Произошло это после жалоб сперва на горячую линию Сбера, а потом и в Центробанк.

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