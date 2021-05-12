В Израиле назревает новая серьезная война, считает журналист Сергей Гранкин, работающий на местном ТВ. Он напоминает о том, что в 2014 году ЦАХАЛ уже проводила военную операцию под названием «Несокрушимая скала». Однако на этот раз количество ракет, выпущенных с территории сектора Газа во много раз больше.

Гранкин прокомментировал заявления сектора Газа о гибели девяти детей якобы из-за ответных ударов Израиля. По его словам, это возможно, так как Тель-Авив очень плотно обстреливает противника в ответ на пуски ракет. В то же время гибель может быть следствием использования палестинцами самодельных взрывных устройств, которые часто взрываются уже на старте.

Также журналист опроверг мнения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обострением конфликта пытается отвлечь внимание от своей персоны. Он действительно обвиняется в коррупции, однако затеять войну из-за этого глава правительства вряд ли способен. Кроме того, политические противники регулярно обвиняют его в чем-нибудь. Сперва они заявляли, что премьер проявляет нерешительность, а после того, как Израиль все же ответил на удары Палестины, сочли, что этот ответ был слишком жестоким.