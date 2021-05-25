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В ходе боевой операции «Стражи стен» Израиль лишился беспилотного аппарата. Он попал под удар системы ПРО «Железный купол», которая внезапно открыла «дружественный огонь» по своей технике.

Израильское радио Kan, которое вспомнило данный инцидент, сообщило о расследовании, проводимом в настоящий момент с привлечением специалистов. Перед ними поставлена задача выяснить, по какой причине «Железный купол» вдруг начал стрелять по своим.

Напомним, что израильская система ПРО пережила серьезную нагрузку за минувший месяц. 10 мая палестинские радикалы начали обстрел городов страны. В результате ракетной перестрелки погибли сотни людей. Движение ХАМАС выпустило по Израилю около 4 тысяч боеприпасов, причем большую их часть перехватил «Железный купол». Тель-Авив наносил по сектору Газа точечные удары, сравнивая с землей дома вожаков движения, пусковые площадки для ракет и другие объекты.

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