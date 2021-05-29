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«Толерантная» почтовая служба Испании решила привлечь внимание к вопросам неравенства рас. Для этого она выпустила 4 марки с разными оттенками кожи. И навлекла на себя гнев пользователей сети, занимающих активную позицию в борьбе с расизмом.

Издание The Guardian пишет, что активисты назвали такой подход к проблеме неравенства контрпродуктивным и разрушительным.

Выпущенная почтой коллекция состоит из четырех почтовых марок. Каждая из них выполнена в цвете одного из оттенков кожи. Причем чем он темнее, тем дешевле марка. Если самая светлая обходится в 1,6 евро, то самую темную можно купить всего за 70 евроцентов.

По словам представителей почтовой службы, она хотела продемонстрировать несправедливый подход, с которым нужно бороться. Но по мнению активистов, эффект получился обратным.

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