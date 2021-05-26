Группа британских нейробиологов смогла выяснить, что с помощью интервального голодания можно не только улучшить работу долговременной памяти, но и увеличить производство нейронов в головном мозге.

Соответствующие результаты были получены после проведения экспериментов на мышах, однако исследователи считают, что в будущем они помогут в лечении пожилых пациентов, у которых постепенно нарушаются когнитивные функции. В рамках опыта специалисты кормили грызунов через день, а затем наблюдали за их нейрогенезом в гиппокампе.

Спустя 3 месяца у подопытных мышей наблюдалось улучшение в работе долговременной памяти. Особую роль в этом сыграл ген Kl, от активности которого зависят многие процессы старения. Именно из-за падения выработки белков данного гена у пожилых людей нередко ухудшаются когнитивные способности.