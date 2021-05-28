Биологические часы человека вполне можно перенастроить под любой удобный ритм, уверены японские и голландские ученые. Они разработали специальное устройство, предназначенное для переключения ингибитора киназы.

Оказывая на этот прибор влияние с помощью света, можно выполнять настройку циркадных ритмов. Устройство либо выравнивает биологические часы при наличии каких-либо нарушений, либо сдвигает их в нужную сторону.

Ингибитор киназы, разработанный в Японии, дает возможность растянуть цикл биологических часов с 24 до 48 часов. Создал его биолог Цуоши Хирота, который долгое время занимался изучением циркадных ритмов. Голландские специалисты просто дополнили longdaysin переключателем, который под воздействием света деактивирует, либо активирует соединение.

По словам изобретателей, прибор можно использовать для лечения пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии и не различают биологических ритмов.