Туннельный микроскоп помог голландским физикам подслушать, о чем «говорят» атомы. Понятие общения в этом эксперименте являлось условным. На самом деле ученые выясняли, как атомы реагируют друг на друга, если один из них получает своеобразный толчок.

По словам ученых, реакция демонстрируется при помощи спинов электронов. Данный эффект лучше всего наблюдается у магнитных атомов, которые при толчке начинают перемещаться весьма оригинальным образом.

Туннельный микроскоп со специальной иглой, способной передвигать атомы, помог ученым разобраться, как именно они «общаются» между собой.

Так, после резкого всплеска тока спин одного из атомов оказался перевернутым. Это позволило заявлять, что между «испытуемыми» произошел обмен информацией. Следовательно, благодаря спинам атомы демонстрируют реакцию друг на друга и передают данные.