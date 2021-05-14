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Исследователи испанского Океанографического фонда нашли способ выманить гигантского кальмара, которого не так то просто встретить в его естественной среде. Для этого они разработали специальный подводный аппарат.

Возглавляемые Натаном Робинсоном ученые отправили под воду платформу с красной длинноволновой подсветкой. Такое освещение не раздражает кальмаров и не причиняет им дискомфорта, что было важным условием эксперимента.

К платформе прикрепили искусственную медузу, которую также оснастили подсветкой. Все дело в том, что именно на нее реагируют кальмары. По подсветке они понимают, что на медузу напало какое-то морское существо, которое и становится объектом охоты.

Благодаря платформе с приманкой, которая была впервые задействована еще в 2004 году неподалеку от Багамских островов, ученым удалось снять большое количество видеороликов. Они запечатлели охоту гигантского кальмара, который пытался атаковать «медузу».

В результате исследований удалось также выяснить, что практически все виды гигантского кальмара предпочитают нападать в открытую, а не дожидаться своей жертвы в засаде.

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