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В ГИБДД РФ предложили ввести новые поправки, согласно которым инспекторы ДПС смогут отправлять автомобиль на внеплановый техосмотр при обнаружении технических неисправностей.

Гаишник сможет остановить авто из-за неработающих фар, а затем выписать водителю штраф в размере полтысячи рублей, добавить информацию о машине в базу ЕАИСТО и потребовать, чтобы собственник транспортного средства отправился на ближайшую станцию ТО для починки неисправности и снятия отметки.

В случае, если водитель не станет чинить машину, то ему будет выписан второй штраф или запретят осуществлять регистрационные действия с авто. Однако пока неизвестно, как быстро собственник транспорта должен устранить обнаруженную неполадку.

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