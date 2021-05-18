В ГИБДД РФ предложили ввести новые поправки, согласно которым инспекторы ДПС смогут отправлять автомобиль на внеплановый техосмотр при обнаружении технических неисправностей.

Гаишник сможет остановить авто из-за неработающих фар, а затем выписать водителю штраф в размере полтысячи рублей, добавить информацию о машине в базу ЕАИСТО и потребовать, чтобы собственник транспортного средства отправился на ближайшую станцию ТО для починки неисправности и снятия отметки.

В случае, если водитель не станет чинить машину, то ему будет выписан второй штраф или запретят осуществлять регистрационные действия с авто. Однако пока неизвестно, как быстро собственник транспорта должен устранить обнаруженную неполадку.