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Генетик Тим Спектор из Великобритании обнаружил наличие связи между здоровьем кишечника и коронавирусной инфекцией.

Согласно его словам, пациенты с тяжелым течением болезни нередко имеют плохую микрофлору кишечника. Он отметил, что от состояния микробиома зависит защита организма от коронавируса и прочих заболеваний. У людей, попавших в медучреждения с COVID-19, микробиом имел сильные повреждения.

Врач добавил, что одна из функций микробиома заключается в улучшении работы человеческого иммунитета – она не позволяет ему излишне реагировать на внешние воздействия и помогает бороться с болезнями. При этом микрофлора может пострадать из-за стресса, диабета, лишних килограмм и неправильного питания.

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