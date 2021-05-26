У президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет общих тем для разговора, считают французские пользователи сети. Они также называют предстоящие переговоры между ними встречей «волка и старого барана».

«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон и пока Байден оскорбляет Путина, называя его “убийцей”, обсуждать с США нечего», написал в комментариях интернет-издания Le Figaro читатель Gentilhomme — Vieille Canaille 84.

Кроме того, многие пользователи отметили, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя доверять. По их словам, Байден вполне может разразиться лавиной антироссийских заявлений за 1–2 дня до встречи.

Поговорили читатели и о Женеве, которая выбрана в качестве места для переговоров.

«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – иронично подметил Jack Soul.

Пользователь machin-choses возразил и предположил, что Женеву выбрал Байден, так как ностальгирует за встречей Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

Всю суть будущих переговоров изложил комментатор InTheWest, который написал: