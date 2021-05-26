Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет общих тем для разговора, считают французские пользователи сети. Они также называют предстоящие переговоры между ними встречей «волка и старого барана».

«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон и пока Байден оскорбляет Путина, называя его “убийцей”, обсуждать с США нечего», написал в комментариях интернет-издания Le Figaro читатель Gentilhomme — Vieille Canaille 84.

Кроме того, многие пользователи отметили, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя доверять. По их словам, Байден вполне может разразиться лавиной антироссийских заявлений за 1–2 дня до встречи.

Поговорили читатели и о Женеве, которая выбрана в качестве места для переговоров.

«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – иронично подметил Jack Soul.

Пользователь machin-choses возразил и предположил, что Женеву выбрал Байден, так как ностальгирует за встречей Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

Всю суть будущих переговоров изложил комментатор InTheWest, который написал:

«Путин и Байден — волк и старенький барашек”, — подытожил InTheWest».

Вам может понравиться

ICAO: инцидент с самолетом Ryanair может противоречить Чикагской конвенции

Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила обеспокоенность инцидентом, произошедшим в Минске. В официальном Twitter-аккаунте ее представители написали, что вынужденная посадка борта с пассажирами может нарушать Чикагскую конвенцию. Также ICAO выразила

МИД Франции призывает Европу дать решительный ответ на принудительную посадку самолета в Минске

Европа должна дать единый и решительный ответ Беларуси на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, заявил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он назвал действия белорусской стороны недопустимыми. Министр

Американская колонна из 86 грузовиков и десятков БТР вошла в Сирию

В поселке Аль-Свайдия, расположенном в сирийской провинции Хасеке, обнаружена колонна из 86 американских грузовиков в сопровождении бронетранспортеров, пишет издание SANA. Сообщается, что большинство автомобилей доставили на базу «Хараб аль-Джир» не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 26 мая – переменная облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 26 мая – переменная облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 26 мая – небольшая облачность, до 21 °C | Армавир: погода, 26 мая – небольшой дождь, до 21 °C |