Москва и Минск намереваются объединить свои страны и окончательно разорвать отношения с Западом, уверен политолог из Финляндии Арто Лууканен. Он отметил, что подтверждением этого стали действия президента Беларуси Александра Лукашенко с пассажирским лайнером Ryanair.

Минск ведет ту же политику, что и Москва, заявил эксперт. Этим он демонстрирует желание к объединению. Вполне вероятно, что посадка самолета в Белоруссии была совместной операцией, которая проводилась по согласованию с Россией.

Лууканен также напоминает, что Лукашенко неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы объединения. Однако из-за нежелания большого количества белорусов вести дружбу с Москвой этот план пока очень сложно претворить в жизнь.

Напомним, что Лукашенко заявил о многовекторности государства, но отметил, что Беларусь отлично проживет и без Запада. По его словам, у Минска имеются надежные союзники, которые не оказывают давления. Также президент предостерег жителей страны от провокаций, чтобы не допустить перерастания внутреннего конфликта в Третью мировую войну.