Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным больше похоже на неудачную шутку. Но с подобными вещами не стоит так шутить, уверен правозащитник из Финляндии Йохан Бекман.

Впрочем, он тут же оправдывает Зеленского, называя его не самостоятельным политиком. Все дело в том, что украинский президент действует исключительно по указке из Белого дома. А все заявления, которые исходят от него лично, являются либо пустым трепом, либо провокациями.

По мнению политолога, Зеленскому совсем не обязательно разглашать свои планы на весь мир. Оптимальным решением для него является поездка в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Украинские радикалы этого противятся, но в подобных переговорах нет ничего предосудительного, потому что Путин принимает абсолютно всех лидеров других стран именно в столице России.

Вам может понравиться

Жириновский заявил о неоходимости уничтожить ФРГ как государство

Германия стала инициатором Первой и Второй мировых войн, поэтому Советский Союз в 1945 году должен был полностью уничтожить ее как государство, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, Германию

В Кирове прошла первая гроза после аномальной жары

Вчера, 16 мая, кировчане дождались первой грозы после жаркой погоды, наблюдавшейся в городе несколько последних дней. Отмечается, что 12 мая температура воздуха в Кирове начала резко расти, увеличившись до +26

Американец, 24 года ожидавший казни, умер в тюрьме от коронавируса

После 24 лет жизни в камере смертников в США скончался Ромелл Брум, которого обвинили в изнасиловании и убийстве 14-летней Трины Миддлтон в 1984 году. Причиной смерти Брума, который перенес 18
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – ясно, до 12 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 18 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |