Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным больше похоже на неудачную шутку. Но с подобными вещами не стоит так шутить, уверен правозащитник из Финляндии Йохан Бекман.

Впрочем, он тут же оправдывает Зеленского, называя его не самостоятельным политиком. Все дело в том, что украинский президент действует исключительно по указке из Белого дома. А все заявления, которые исходят от него лично, являются либо пустым трепом, либо провокациями.

По мнению политолога, Зеленскому совсем не обязательно разглашать свои планы на весь мир. Оптимальным решением для него является поездка в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Украинские радикалы этого противятся, но в подобных переговорах нет ничего предосудительного, потому что Путин принимает абсолютно всех лидеров других стран именно в столице России.