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Белорусские ракеты вряд ли справятся с целым роем беспилотных аппаратов, однако Минск в случае необходимости может задействовать средства РЭБ, уверен военный эксперт Александр Зимовский. Так он прокомментировал инцидент, в котором армия Беларуси сбила шпионский дрон.

Случилось это уже в первый день внезапной проверки готовности войск, которую затеяла Белоруссия. Через несколько часов после объявления учебной тревоги границу страны пересек беспилотник Североатлантического альянса. Прилетел он со стороны Литвы.

С дроном особо никто не церемонился, его моментально сбили, причем сейчас даже никто не может сказать, какое вооружение для этой цели использовалось. По предположениям командования, беспилотник намеревался вести наблюдение за ракетными войсками республики, однако точный выстрел несколько спутал его планы.

Эксперт Александр Зимовский предположил, что НАТО в ответ на такие действия может попытаться запустить на территорию Беларуси целый рой беспилотников. С ним одними ракетами Минск не справится, однако он может задействовать комплексы РЭБ.

Беларусь, являющаяся прямой наследницей СССР, набила руку в разработке этого вида оружия, поэтому она вполне в состоянии создать плотную завесу из радиоэлектронных помех. Это вынудит БПЛА возвращаться восвояси. Силы же специальных операций вполне могут заняться уничтожением пунктов управления дронами.

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