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Эксперты американского издания The National Interest устроили виртуальное морское сражение между российским флотом и ВМС США в Черном море. Предварительно они внимательно изучили состав каждого из флотов, а также технические характеристики кораблей.

Автор Крис Осборн написал, что наиболее вероятным результатом боя будет «ничья», так как у США имеется огромное преимущество в количестве и мощи надводных кораблей, а Россия обладает современными подводными лодками. Но есть несколько нюансов, которые играют совсем не в пользу Соединенных Штатов.

Первый из них – это невозможность использовать гордость американского флота – авианосцы. Они не имеют права заходить в Черное море из-за атомных двигателей. Второй нюанс, связанный с проливом Босфор, рассыпается сразу на несколько деталей, которые станут для США помехой. Это и слишком узкий проход, который Россия первым делом заблокирует первым попавшимся кораблем ВМС США, просто затопив его, и Турция, которая способна банально запретить вход американских судов, не желая повышать напряженность в регионе.

Кроме того, Шестой флот США не так велик, чтобы расправиться с российскими кораблями, а перебрасывать в Черноморский регион другие эсминцы да фрегаты – очень длинная история. Пока они доберутся до места боя, на поверхности будут плавать лишь обломки Шестого флота.

Не получится у США выиграть и в том случае, если их корабли разбавят флотами союзников в самом Черноморском регионе. Болгария и Румыния не имеют достаточно сил для противостояния РФ, Украина и Грузия с их катерами вообще не подпадают под понятие морских держав. Остается лишь Турция, но вот на чью сторону она перейдет во имя собственной выгоды – это еще большой вопрос.

Именно поэтому эксперты американского издания отдали победу российскому флоту, у которого, помимо подводных лодок «Варшавянка», в Черном море имеются весьма боеспособные корабли – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», ракетные «Грайворон», «Вышний Волочек» и «Ингушетия». Несколько кораблей проходят завершающие испытания перед постановкой на вооружение. Это «Амур», «Аскольд» и «Циклон», которые относятся к новому проекту «Каракурт».

Не стоит списывать со счетов и ракетный крейсер «Москва», все еще способны потягаться силами даже с авианосцами, а также сторожевики «Ладный» и «Пытливый». И это все только Черноморский флот, которого вполне достаточно, чтобы дать отпор ВМС США.

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