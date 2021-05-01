Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что в скором времени начнётся новая волна коронавируса.

При этом, как отметил медик, в России люди относятся к вакцинации весьма несознательно. Так, среди основных стран Европы Россия находится на последнем месте по количеству людей, поставивших обе прививки. По его информации, всего в стране таких людей 4,9%.

В Великобритании же, к примеру, вакцинацию полностью прошли 21,1% жителей, во Франции – 8,8%,в Германии – 7,5%. В США, по последней информации, вакцинировались 29,9% жителей, а в Израиле – 56,1%.

Как отметил Мясников, от момента, когда человеку ставят первую прививку, и до выработки антител, проходит 1,5-2 месяца. Таким образом, промедление может весьма дорого обойтись людям, которые ещё не поставили прививку. Как считает медик, вакцинацию в России необходимо ускорить.