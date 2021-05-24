Соединенные Штаты с 2017 года разрабатывают доктрину сетецентрической войны, которая предполагает объединение в единую систему корабли, самолеты, бронетехнику и пехотные подразделения. Россия взяла эту концепцию на вооружение и сумела превзойти США в ее внедрении, сообщает издание Defense One.

Авторы статьи поясняют, что РФ начала разработку искусственного интеллекта для военных целей задолго до США. Сейчас в ее распоряжении уже имеется система централизованного контроля и управления, которая объединяет Вооруженные силы, космические и кибернетические войска, военно-морской флот. По сути, это та же самая концепция, но реализована она по другому.

Журналисты также отмечают, что Россия продвинулась дальше Соединенных Штатов. Она включила в единую сеть еще и стратегическое оружие. Благодаря этому ей удалось практически полностью исключить влияние человеческого фактора, что является главным плюсом технологий искусственного интеллекта.