Шон Кэхил, бывший офицер американских ВМС, поведал о встрече с НЛО около двух лет назад, который применял технологии, опережающие людские на несколько сотен лет.

Этот неопознанный летающий объект был обнаружен экипажем морского судна «Омаха» ВМФ США неподалеку от побережья Калифорнии. Его даже смогли снять на видео, которое позднее «утекло» в Сеть. На размещенных кадрах показано, как шарообразный НЛО зависает над водой, а затем резко снижается и скрывается в море. Кэхил отметил, что задействованные этим аппаратом технологии многократно превосходят американское вооружение.

По мнению бывшего военного, сейчас ни одна армия мира не смогла бы защититься от подобного НЛО. На нем не было видно двигателей или систем управления, но при этом он перемещался со сверхзвуковой скоростью. Пентагон ранее подтвердил подлинность этого ролика, отметив, что его уже изучают специалисты.