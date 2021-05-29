Жительница Бразилии Мариана Моралес Оливейра подала иск в суд Сан-Паулу на американскую компанию Apple. Она потребовала предоставить бесплатно зарядное устройство для смартфона iPhone 12.

Ключевую роль в процессе исполнил адвокат истицы Рафаэль Куарежма. Он заявил, что все разговоры Apple об охране окружающей среды являются лишь относительными. Все дело в том, что компания не отказалась от производства зарядных устройств. Она изготавливает их так же, как и раньше. По логике компании, поставляемое бесплатно ЗУ загрязняет окружающую среду, а платное почему-то нет.

При этом Apple запускает механизм связанных покупок. То есть, фактически заставляет клиента, купившего смартфон, отдельно приобрести еще и зарядное устройство к нему.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд вынес решение в пользу Оливейры. В результате она стала первым в истории пользователем iPhone, которому удалось выиграть иск против Apple и отстоять право на получение зарядного устройства бесплатно.