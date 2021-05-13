Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС заявило о ракетном ударе по аэропорту Рамон в Израиле. Представители боевиков сообщило, что для этой цели использована ракета «Аяш-250», которая обладает огромной разрушительной силой.

Дальность поражения целей этим боеприпасом составляет 250 километров. Радикалы стреляли с расстояния 220 км, поэтому ракета имеет все шансы достичь аэропорта.

Напомним, что аэропорт Рамон использовали в качестве резервного. Именно сюда были перенаправлены все рейсы до аэропорта Бен Гурион.

Утром в четверг боевое крыло ХАМАС нанесло удары по северным городам Израиля – Хайфе, Акко и Нагарии. Кроме того, движение заявляет о десятках ракет, выпущенных по Тель-Авиву, Беэр-Шеве и Нетивоту.

Израиль готовит наземную операцию против Газы. Боевики также заявляют, что готовы продолжать войну и обстреливать израильские города.