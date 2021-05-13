читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС заявило о ракетном ударе по аэропорту Рамон в Израиле. Представители боевиков сообщило, что для этой цели использована ракета «Аяш-250», которая обладает огромной разрушительной силой.

Дальность поражения целей этим боеприпасом составляет 250 километров. Радикалы стреляли с расстояния 220 км, поэтому ракета имеет все шансы достичь аэропорта.

Напомним, что аэропорт Рамон использовали в качестве резервного. Именно сюда были перенаправлены все рейсы до аэропорта Бен Гурион.

Утром в четверг боевое крыло ХАМАС нанесло удары по северным городам Израиля – Хайфе, Акко и Нагарии. Кроме того, движение заявляет о десятках ракет, выпущенных по Тель-Авиву, Беэр-Шеве и Нетивоту.

Израиль готовит наземную операцию против Газы. Боевики также заявляют, что готовы продолжать войну и обстреливать израильские города.

Вам может понравиться

Израильский журналист предрекает серьезную войну в секторе Газа

В Израиле назревает новая серьезная война, считает журналист Сергей Гранкин, работающий на местном ТВ. Он напоминает о том, что в 2014 году ЦАХАЛ уже проводила военную операцию под названием «Несокрушимая

Шведская армия заявила о способности создать России проблемы

Оборонительного потенциала шведской армии хватит для того, чтобы создать серьезные проблемы даже столь мощному государству, как РФ, заявил главнокомандующих ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрем. По его словам, армия не расслабляется и

Соцсети назвали отставного адмирала США Ставридиса “камикадзе” и раскритиковали его слова о конфликте с Россией

Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис в своей публикации в издании Bloomberg не исключил начала вооруженного столкновения между Украиной и Россией. Он также заявил, что Киев не получил членства в НАТО,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 16 °C | Армавир: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C |