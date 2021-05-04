Захар Бочаров, представитель украинской команды GSC Game World, рассказал о примерной продолжительности S.T.A.L.K.E.R. 2 и раскрыл финальный список платформ, на которые она выйдет.

Согласно его словам, в нынешнем виде данный шутер попросту невозможно запустить на приставках прошлого поколения. Благодаря отказу от релиза игры на PS4 и Xbox One разработчики смогли не ограничивать себя устаревшим «железом». Поэтому проект появится только на компьютерах и консолях Xbox Series X/S. Что касается версии для PlayStation 5, то студия пока не собирается выпускать ее.

PR-менеджер также рассказал о длительности шутера с открытым миром. Даже если проходить только основные миссии, то на их выполнение могут уйти десятки часов реального времени. Если же заняться исследованием всех локаций и прохождением побочных квестов, то игра может затянуться на сотни часов. Согласно слухам, релиз второй части состоится уже в конце текущего года. Он будет эксклюзивом консолей Microsoft в течение трех месяцев.