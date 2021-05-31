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Уровень отечественных технологий и компонентов в автомобилях Aurus Senat составляет 3 700 баллов, что для российского автопрома является весьма высоким показателем, рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Для сравнения он привел авто «Лада Веста», в котором данный параметр на 400 баллов меньше.

По словам министра, в Aurus Senat используется двигатель, коробка передач и электромашина российского производства. Кроме того, в автомобиле также применены отечественные высокотехнологические системы. Кузов тоже изготавливается в РФ.

Напомним, что первыми на рынок выйдут автомобили Aurus Senat самой дорогой модификации, которые будут продаваться по 22 миллиона рублей. В следующей партии появятся варианты от 18 миллионов.

Aurus Senat – это полноприводные машины с 4,4-литровым бензиновым двигателем, 9-ступенчатой автоматической коробкой, а также с электромотором.

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