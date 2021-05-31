В семействе моделей Aurus появился автомобиль-катафалк, разработанный в трехдверном исполнении. Информация об этом появилась в сообществе «Русский автомобиль» в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы поста сообщают, что модель разработана ФГУП НАМИ в единственном экземпляре. Для кого именно осуществлялось производство – неизвестно.

Также приводится название авто – «Аурус Лафет». По размерам катафалк больше похож на седан, однако тип его кузова – это трехдверный универсал.

В модели использован тот же 598-сильный бензиновой двигатель с объемом 4,4 литра, как и в остальных автомобилях Aurus. Кроме того, «Лафет» оснащен автоматической трансмиссией, которая изготовлена российским производителем КАТЕ.