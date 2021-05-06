Американские астронавты заявляли, что первыми посетили Луну, но выяснилось, что это не так. До них на спутнике Земли появлялись представители внеземных цивилизаций. Которые по неизвестным причинам так и не сумели покинуть лунные просторы.

Такое заявление сделал американец Уильям Рутледж, который якобы в свое время был астронавтом и участвовал в экспедиции на обратную сторону спутника Земли. Он рассказал, что на невидимой с планеты части Луны находится огромное множество останков пришельцев с других планет, а также разрушенных космических кораблей.

Рутледж заявил, что эта информация является засекреченной, но он в свои 80 лет уже не боится разглашать подобные тайны. Он также отметил, что подтвердить или опровергнуть его рассказ человечество сможет лишь после посещения обратной стороны Луны.

По словам астронавта-самозванца, космические корабли и пришельцы, чьи останки были найдены в ходе экспедиций, посещали Луну полтора миллиона лет назад.