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Шведская археологическая команда успешно идентифицировала 2 затопленных военных корабля, найденных рядом со Стокгольмом два года назад. Они использовались в период правления Карла Х Густава.

Согласно словам специалистов, речь идет о боевых суднах, называвшихся «Аполлоном» и «Марией». Они были созданы в далеком 1648 году шведскими и немецкими кораблестроителями. Однако через тридцать лет их затопили, чтобы закрыть проход к столице Швеции. Они также участвовали в подготовке к вторжению на Речь Посполиту.

Первоначально исследователи считали, что эти корабли использовались во времена Густава II Адольфа. Точно идентифицировать их удалось благодаря тщательному анализу древесины, полученной с обломков. Данные судна были построены из дуба, заготовленного в зимний период времени на севере Германии и востоке Швеции. «Аполлон» и «Мария» обладали средними размерами и были оснащены тяжелыми пушками.

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