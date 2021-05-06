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Исследователи при помощи анализа ДНК смогли опознать моряка, который погиб во время экспедиции Джона Франклина, осуществленной в 1845 году.

Два морских судна «Террор» и «Эребус», экипажи которых состояли из 129 человек, отправились в Арктику для освоения этого ледяного региона. Однако вскоре корабли оказались скованы льдом. Через три года в живых остались 105 моряков. Они решили попробовать преодолеть препятствие пешком, однако в итоге никто из них не выжил. Позднее на острове Кинг-Уильям были найдены останки участников экспедиции.

Спустя десятилетия ученые смогли извлечь из данных останков разные образцы ДНК, принадлежавших 26 морякам. Однако опознать удалось лишь одного из них – уорент-офицера Джона Грегори. Это удалось сделать путем сравнения его генетического материала с образцами ДНК его потомков.

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