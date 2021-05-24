Исследователям из Соединенных Штатов удалось определить, что кареглазые мужчины и женщины немного отличаются от людей с глазами других цветов.

В рамках проведенного исследования специалисты выяснили, что у обладательниц карих глаз болевой порог ниже, чем у других женщин. Им удалось определить это при наблюдении за определенными пациентками в родильных домах. Они также заметили, что люди с карими глазами реже становятся алкоголиками. Это может быть связано с тем, что у них быстрее возникает интоксикация организма.

Кроме того, эксперты определили, что данные люди любят долго спать и у них чаще проявляются сезонные психические расстройства. С другой стороны они гораздо быстрее располагают к себе окружающих.