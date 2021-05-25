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Неопознанные объекты, созданные по внеземным технологиям, появляются не только в небе, но и под водой. Всего за несколько недель до обнародования Пентагоном отчета по НЛО об этом заявили представители американских ВМС.

Британские издания пишут, что гидролокаторы американских подводников несколько раз фиксировали появление объектов, перемещающихся на глубине океана с невероятной скоростью. Они отнесли их к UFO, хотя на самом деле летающими эти неизвестные аппараты не являются.

Моряки заявляли, что ничего подобного им раньше видеть не приходилось. Британские журналисты также напоминают и о летающих объектах, появляющихся вблизи боевых кораблей ВМС США. Эти аппараты перемещались по загадочной траектории и развивали такую скорость, до которой пока не способен разогнаться ни один самолет.

Напомним, что представители Пентагона несколько раз заявляли, что НЛО могут оказаться сверхсекретной разработкой России или Китая, которые имеют уникальные технологии.

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